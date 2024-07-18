زاخو: متمسكون بمدربنا القطري وأمجد عطوان وسنستقطب لاعبين على مستوى عالٍ

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي زاخو، عمار فرهاد، يوم الخميس، أن الإدارة متمسكة بالمدرب القطري طلال البلوشي، ونجم المنتخب العراقي أمجد عطوان، مشيراً إلى وضع دراسة شاملة لاستقطاب لاعبين جدد لتدعيم الفريق الكروي للموسم المقبل.

وقال فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة توصلت إلى اتفاق مبدأي مع المدرب القطري طلال البلوشي والكابتن أمجد عطوان لتجديد عقديهما، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي تحقق بتواجدهما".

وأضاف أن "الإدارة فتحت قنواتها مع لاعبين على مستوى عالٍ بغية التعاقد معهم كما سيجدد مع اللاعبين البارزين في الفريق الذين قدموا مستويات جيدة خلال الموسم الماضي".

وأكد فرهاد "إننا كإدارة نجحنا في قيادة الفريق بعد حصولنا على المركز الخامس بنفس رصيد صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة، وهذا إنجاز غير مسبوق للنادي نعمل على الحفاظ عليه في دوري الكبار للموسم المقبل".

وبين أن "النجاح صعب لكن المحافظة عليه أصعب"، لافتاً إلى أن "الفرق بدأت تتحرك للتعاقد مع لاعبين سوبر ومحترفين ونسعى نحن كنادي أصبح له اسمه القوي بين الفرق، لتطوير فريقنا وهذا ما تحقق من خلال تظافر كل الجهود والدعم المميز من قبل إدارة زاخو المستقلة التي تعمل على إسناد النادي بالممكن".

ويواجه يوم غد الجمعة فريق زاخو صاحب المركز الخامس، منافسه النجف على ملعب الزوراء في الساعة السابعة والنصف مساءً في مباراة الـ"بلي أوف" ضمن منافسات دوري نجوم العراق.