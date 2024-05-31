زاخو يؤشر خللاً كبيراً في مباراة النجف ويطمئن جماهيره

شفق نيوز/ أشّر نادي زاخو، يوم الجمعة، خللاً كبيراً في مباراته مع النجف بدوري نجوم العراق.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ماحدث في مباراة اليوم بين زاخو والنجف يعد خللا كبيرا في دوري نجوم العراق وعند اتحاد كرة القدم وذلك لعدم معالجة الأخطاء التي يرتكبها الحكام منذ بداية الدوري وحتى الآن".

وأضاف أن "المباريات السابقة أبدينا إعتراضنا على أداء الحكم " زيد ثامر" لعدم تمكنه من السيطرة على المباريات وطالبنا بعدم تكليفه بتحكيم مبارياتنا، وللاسف لم نتلقى أية نتائج بهذا الشأن".

وطمأن النادي جماهيره، بأنه "لن نتخلى عن حقنا و سنرفع دعوى ضد هذا الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وطالب النادي اتحاد كرة القدم العراقية بعدم إختيار هذا الحكم لإدارة مبارياتنا وضرورة إجراء التحقيق معه لمعرفة السبب الذي وراء ممارسته تلك الأخطاء.

وفي وقت سابق من اليوم؛ فاز فريق النجف على ضيفه فريق زاخو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وشهد اللقاء طرد كابتن فريق زاخو احمد ابراهيم ومدرب زاخو طلال البلوشي لاعتراضهما على الحكم زيد ثامر في الدقيقة 90+2 ، بعد أن أضاف حكم اللقاء 8 دقائق امتدت بعد حدوث مشاحنات وفوضى.