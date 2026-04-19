زاخو يودع نصف نهائي أبطال الخليج أمام الشباب السعودي بركلات الترجيح

شفق نيوز- الدوحة

ودّع فريق زاخو العراقي، اليوم الأحد، منافسات دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعد خسارته أمام الشباب السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في الدور نصف النهائي، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وجرت المباراة على ملعب خليفة الدولي في قطر عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد والدوحة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يتقدم زاخو في الشوط الثاني عبر رأسية من البديل أتشيتا ديبوتي في الدقيقة 73.

وأدرك الشباب السعودي التعادل في الوقت القاتل من ركلة جزاء نفذها يانيك كراسكو بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للشباب السعودي بنتيجة 4-3، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم عُماني بقيادة حكم الساحة قاسم الحاتمي، بمساعدة ناصر البوسعيدي وحمد الغافري، فيما تولى يحيى البلوشي مهمة الحكم الرابع.

وينتظر الشباب السعودي الفائز من مواجهة الريان القطري والقادسية الكويتي، المقررة مساء اليوم، لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

وشهدت المباراة، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية، بعد مشاحنات وتبادل للألفاظ، قبل أن تتدخل القوات الأمنية المسيطرة على الملعب وتنجح في فض الاشتباك وإعادة الهدوء.