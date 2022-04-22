زاخو يوافق على استقالة "أبو الهيل".. والأخير يقدم حلاً مؤقتاً لوضع الفريق

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي زاخو ، يوم الجمعة، موافقتها على استقالة مدرب فريقها الكروي عبد الوهاب "ابو الهيل" بعد النتائج المتواضعة للفريق.

وقال امين سر النادي عمار فرهاد لوكالة شفق نيوز إن "المدرب عبد الوهاب (ابو الهيل) قدم اليوم استقالته من تدريب الفريق رسميا بناء على طلبه بعد ان اكد بانه لم يوفق مع الفريق".

وأضاف أن "ادارة النادي نظرت وتداولت استقالة (أبو الهيل) في اجتماعها، وقررت الموافقة عليها".

وأكد فرهاد أن "(أبو الهيل) أبدى استعداده للبقاء مع الفريق لحين ايجاد المدرب البديل إذا رغب بذلك اعضاء ادارة زاخو ولاسيما ان مباراة ديربي قادمة للفريق في الجولة 29 وكذلك لدى الفريق استحقاق في بطولة كأس العراق".

وكان ابو الهيل قدم استقالته من تدريب فريق زاخو بعد سلسلة من الهزائم في الجولات الاخيرة التي تعرض لها الفريق.

ويحتل نادي زاخو المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد انتهاء الجولة 28 لمنافسات الدوري الكروي الممتاز.