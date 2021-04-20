زاخو ينهي عقد مدربه بالتراضي ويوضح الأسباب

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي زاخو، يوم الثلاثاء، انهاء عقد مدرب فريقها الكروي سامي بحت بالتراضي.

وقال ادريس كوجر امين سر النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار فسخ العقد مع المدرب سامي بحت لم يكن اداريا ولا ماليا بل فنيا.

وأوضح كوجر؛ ان النتائج الاخيرة كانت غير مرضية للإدارة/ كما ان الفريق شهد نزيفا بالنقاط بعد أن كنا ننافس على المراكز المتقدمة.

وأشار إلى أن بحتاً مدرب كفوء، لكنه لم يوفق مع فريق زاخو في عدد من المباريات لاسيما الاخيرة امام نفط البصرة.

وبين أمين سر النادي؛ أن مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، لافتا ان الادارة تعمل من اجل يكون النادي دائما بين فرق المقدمة.

وتابع كوجر؛ ان الادارة وضعت عددا من المدربين نصب اعينها لاختيار احدهم لقيادة الفريق للمرحلة المقبلة.

وكان فريق زاخو خسر مباراته الاخيرة في الجولة 28 امام نفط البصرة 1-2 ويمتلك من الرصيد 40 نقطة ويقف بالمركز السادس.