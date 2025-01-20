زاخو ينتزع فوزاً قاتلاً من نفط البصرة في ختام الجولة 15 لدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على مضيفه فريق نفط البصرة، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة عند الساعة 7:30 مساءً وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون رد لنفط البصرة جاء الهدف عن طريق اللاعب كوستافو هنريك في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تمكن نفط البصرة من تعديل النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق إسماعيل أورو، وعزز زاخو النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق نفس اللاعب كوستافو هنريك، وفي الدقيقة 84 سجل نفط البصرة هدف التعديل بنيران صديقه حينما وضع مدافع زاخو مارسلينو هدفاً في مرماه بالخطأ، وفي وقت قاتل سجل زاخو هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح أمجد عطوان في الدقيقة 90+8.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 28 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 14 بالمركز 17.

وأشهر حكم اللقاء محمد طارق بطاقة حمراء بوجه اللاعب حسين فلاح مع نهاية اللقاء.