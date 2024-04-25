زاخو يمزق شباك الكهرباء بثلاثية في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو الفوز على فريق الكهرباء، يوم الخميس، بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

واستضاف ملعب الزوراء في بغداد مباراة الفريقين عند الساعة 3:45 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو 2-0، سجل الهدف الاول لاعب زاخو ميجيل ريباس في الدقيقة 25، بينما سجل الهدف الثاني المحترف داروين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدف التقليص عن طريق المحترف رفيق امينو عند الدقيقة 81، وبعد دقيقة من هدف الكهرباء، سجل زاخو هدفه الثالث من تسديدة قوية سددها المحترف فرانس سدريك من خارج منطقة الجزاء.

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من ليث فرحان حكم ساحة، وحسين فلاح مساعدا اولا، وكرار دوهان مساعد ثان واحمد قاسم فاضل حكما رابعا، واحمد كاظم حكم "فار".