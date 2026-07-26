زاخو يلاقي الهلال ودهوك يواجه الوحدة ودياً وأربيل يحسم صفقتين

شفق نيوز- زاخو

اعلن نادي زاخو، يوم الأحد، عن خوض مباراة ودية أمام الهلال السعودي خلال معسكره التدريبي المقام في مدينة انطاليا التركية، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وقال رئيس نادي زاخو جيا أمين لوكالة شفق نيوز، إن الفريق سيواجه الهلال السعودي في الخامس من شهر تموز المقبل، في اطار البرنامج الاعدادي الذي يخوضه استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق.

وأضاف أن المباراة تأتي ضمن خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية الفريق، بهدف الظهور بصورة مميزة في الموسم المقبل والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

وفي السياق ذاته يلتقي فريق دهوك نظيره الوحدة السعودي، الذي يقيم معسكره أيضاً في أنطاليا، ضمن تحضيراته للمشاركة في دوري نجوم العراق، على أن يتم تحديد موعد المباراة بعد الاتفاق الرسمي بين الناديين.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها دهوك خلال معسكره التدريبي، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

من جانب آخر، كشف مصدر مقرب من إدارة نادي اربيل عن توصل النادي إلى اتفاق مع لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش، بعقد تبلغ قيمته مليار دينار عراقي.

وأضاف المصدر، أن المفاوضات مع مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين وصلت الى مراحلها الأخيرة، إلا أن اللاعب يطالب بعقد تبلغ قيمته ملياراً ونصف المليار دينار عراقي، في حين تتمسك ادارة أربيل بعرض قيمته مليار دينار.

واشار الى ان الطرفين توصلا إلى اتفاق شبه نهائي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.