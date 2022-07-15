زاخو يكشف عن مساعدي هادي ومصطفى كريم يبدأ أول مهمة تدريبية له بعد الاعتزال

شفق نيوز/ اختار مدرب فريق نادي زاخو الجديد حمزة هادي الكادر التدريبي المساعد له لقيادة فريق نادي زاخو في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 .

وقال عمار فرهاد نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المدرب حمزة هادي اختار كادره المساعد الذي سيقود الى جانبه فريق النادي للموسم الكروي المقبل".

واضاف ان "الاختيار وقع على كل من اللاعب الدولي السابق مصطفى كريم مساعداً والذي يدخل لأول مرة في مجال التدريب بعد اعتزاله الكرة الموسم الأخير، ونبيل عواد مدربا للحراس، ومصطفى جاسم مدرباً للياقة البدنية".

وبين فرهاد؛ أن "التسمية جاءت بناء على رغبة المدرب حمزة هادي وبالاتفاق مع ادارة النادي التي لم تمانع اختيارات المدرب وستوفر له كل سبل النجاح".

يشار الى ان نادي زاخو تعاقد قبل ايام رسمياً مع المدرب حمزة هادي لقيادة كرة زاخو للموسم المقبل"، مبينا ان "الادارة قدمت شكرها للمدرب السوري السابق لزاخو فراس الخطيب والذي بقى مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي".

وختم فريق زاخو مشاركته في الموسم السابق من الدوري العراقي الممتاز وهو يحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة.