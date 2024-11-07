‏زاخو يكسب ديربي كوردستان بثلاثية على اربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق زاخو من تحقيق الفوز على ضيفه فريق أربيل بنتيجة 3-1، في لقاء ديربي كوردستان بختام مواجهات الجولة السابعة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو اليوم الخميس عند الساعة 7:45 مساءً.

انتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين دون مقابل لاربيل، سجل هدفي زاخو اللاعب ناصر محمدو في الدقيقة (26-43).

‏وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدف التقليص عن طريق المحترف هيلو مونتيرو بالدقيقة 89 من عمر اللقاء وسجل امجد عطوان الهدف الثالث لزاخو في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 12 نقطة بالمركز الرابع، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 11 بالمركز التاسع.