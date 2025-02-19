زاخو يكرم وفادة الطلبة بهدفين في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏عزز فريق زاخو صدارته بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الطلبة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف على ملعب زاخو، وانتهت لصالح صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدف واحد جاء عن طريق أمجد عطوان في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني سجل فريق الطلبة هدف التعديل عند الدقيقة 48 عن طريق المحترف أمومجي أوموتو، وعاد زاخو ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق المحترف كوستافو هنريك.

‏وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 42 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34 بالمركز الخامس.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، ومحمد إياد مساعد أول، وباسم مزهر مساعد ثاني، وإياد زاحم حكم رابع، وفيد كريم حكم VAR.