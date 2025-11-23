زاخو يكرم ضيفه القاسم بهدف وحيد في دوري نجوم العراق
2025-11-23T18:28:00+00:00
شفق
نيوز- زاخو
فاز
فريق زاخو على ضيفه القاسم، مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة السابعة من
دوري نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت
المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة 7:30 مساءً، وانتهت لأصحاب الأرض
والجمهور بنتيجة 1-0.
وانتهى
الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون رد القاسم، سجل الهدف محمد علي عبود في الدقيقة
35. وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.
وبهذا
الفوز رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 13 بالمركز السادس، وتجمد رصيد القاسم عند
النقطة الوحيدة بالمركز الأخير.