زاخو يكرم ضيفه القاسم بهدف وحيد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- زاخو

‏فاز فريق زاخو على ضيفه القاسم، مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة 7:30 مساءً، وانتهت لأصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون رد القاسم، سجل الهدف محمد علي عبود في الدقيقة 35. وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

‏وبهذا الفوز رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 13 بالمركز السادس، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الوحيدة بالمركز الأخير.