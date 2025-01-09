زاخو يكتسح ديالى برباعية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على مضيفه فريق ديالى، يوم الخميس، بنتيجة 4- 1 من منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي بتقدم زاخو بهدف دون مقابل لديالى جاء الهدف عن طريق محمد علي عبود في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني اضاف زاخو هدفه الثاني عن طريق ناصر محمدو في الدقيقة 48، ليضيف زاخو هدفه الثالث في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب كوستافو هنريكي، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لزاخو في الدقيقة 90+1، وقلص انس مالك النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لديالى في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده الى النقطة 25 بالمركز الثالث وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 4 بالمركز 19.