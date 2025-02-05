زاخو يقفز إلى صدارة دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 18

شفق نيوز/ اعتلى فريق زاخو صدارة ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 18، متساويًا مع الزوراء برصيد 35 نقطة، لكن بفارق المواجهات المباشرة لصالح زاخو، ليحتل الزوراء المركز الثاني. وجاء الشرطة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، فيما حل الطلبة رابعًا برصيد 33 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحًا على القمة.

وفي بقية الترتيب، احتل دهوك المركز الخامس برصيد 31 نقطة، متساويًا مع القوة الجوية الذي جاء في المركز السادس بفارق المواجهات. وجاء القاسم في المركز السابع برصيد 28 نقطة، متساويًا مع أربيل الذي حل ثامنًا بفارق المواجهات، فيما احتل النفط المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

أما النجف، فقد حل في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، يليه نوروز في المركز 11 برصيد 23 نقطة، متساويًا مع نفط ميسان الذي جاء في المركز 12 بفارق المواجهات.

واحتل الكهرباء المركز 13 برصيد 22 نقطة، ثم الكرمة في المركز 14 برصيد 21 نقطة، والميناء في المركز 15 برصيد 20 نقطة.

وفي المراكز المتأخرة، جاء الكرخ في المركز 16 برصيد 19 نقطة، يليه نفط البصرة في المركز 17 برصيد 17 نقطة، ثم كربلاء في المركز 18 برصيد 15 نقطة، والحدود في المركز 19 برصيد 10 نقاط، فيما تذيل ديالى الترتيب بالمركز 20 برصيد 9 نقاط.