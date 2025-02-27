زاخو يقصي الكرمة ليكون آخر الواصلين لـ"ربع نهائي" كأس العراق

شفق نيوز/ أكمل فريق زاخو أضلاع الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي ببطولة كأس العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بعد فوزه على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 2-0.

وجرت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على ملعب زاخو، الذي امتلأ بالكامل بالجماهير المؤازة التي حضرت لمشاهدة اللقاء.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أي هدف، وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الاول في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية عن طريق اليمني ناصر محمدو، وأضاف زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب المحترف ديموتي الذي أودع الكرة بذكاء داخل مرمى الكرمة.

وكانت أندية الشرطة ونوروز والطلبة والنجف والقوة الجوية ودهوك والميناء، تأهلت إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق لكرة القدم.