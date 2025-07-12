زاخو يقصي الشرطة ويضرب موعداً مع دهوك في نهائي كأس العراق

شفق نيوز- دهوك

بلغ فريق زاخو لكرة القدم، مساء السبت، نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوزه على الشرطة بركلات الترجيح 4-3 ليضرب موعدا مع دهوك في المباراة الختامية.

المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب زاخو الدولي، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون اهداف، لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح زاخو.

وكان فريق دهوك لكرة القدم، قد تأهل إلى المباراة الختامية لبطولة كأس العراق، مساء السبت، بعد فوزه على القوة الجوية بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت على ملعب دهوك.