زاخو يقسو على نوروز برباعية وهدف قاتل يمنح الفوز للشرطة على الكهرباء

شفق نيوز – دهوك/ بغداد

حقق فريق زاخو، مساء السبت، فوزاً كبيراً على ضيفه نوروز بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت عند الساعة الـ 8:30 مساءً على ملعب زاخو الدولي، انتهى شوطها الأول بتقدم زاخو بثلاثية نظيفة.

جاء الأول عن طريق ايتشيتا أوغونا في الدقيقة 3، والثاني عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 23، قبل أن يسفر خطأ دفاعي لمدافع نوروز كرستيان توجيسيتش، عن إضافة الهدف الثالث لزاخو.

وفي الشوط الثاني، سجل زاخو هدفه الرابع عن طريق أمجد عطوان في الدقيقة 46.

وضمن المنافسة ذاتها، حقق فريق الشرطة فوزاً قاتلاً على فريق الكهرباء بنتيجة، 1-0، جاء في الدقيقة 90+4، عن طريق أحمد يحيى.

و‏جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.