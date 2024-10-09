زاخو يقسو على دربندخان في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي زاخو لكرة السلة بنتيجة كبيرة على فريق دربندخان، مساء اليوم الأربعاء، لحساب دوري المحترفين المتقدمين العراقي.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي زاخو للألعاب الرياضية، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 124-82.

وضمن منافسات دوري المحترفين للناشئين، فاز فريق زاخو على دربندخان بنتيجة 60-48 نقطة في لقاء جرى بقاعة الحلة قبل لقاء المتقدمين.

ويلاقي فريق التجارة ضيفه فريق الحلة يوم غد الخميس ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.