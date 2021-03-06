زاخو يقدم اعتراضا للتطبيعية إزاء الخرق في لقاء الشرطة

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي زاخو الرياضي يوم السبت انها قدمت شكوى في الهيئة التطبيعية ضد ما اسمته الخرق الواضح على نادي الشرطة في لقاء يوم أمس ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز .

وقال شيفان عبدي الامين المالي ومشرف فريق كرة زاخو لوكالة شفق نيوز ، إن فريق نادي الشرطة تجاوز القوانين واجرى أربعة تبديلات خلال مباراة واحدة وهذا يعد خرقا في عدد تبديلات اللاعبين.

وأكد أن التبديلات خلال مباراة واحدة هي ثلاثة فقط ، مبينا ان هذا الخرق كفيل باعتبار الشرطة خاسرا امام زاخو 3-0 .

واضاف ان التغييرات موثقة لدينا بفيديوهات للنقل التلفزيوني ، مبينا أن التغييرات شملت اربعة لاعبين خلال سير اللقاء، وهم: مروان حسين ، وعلي حصني، وكرار عامر، وعلي مهدي .

وأشار إلى أن الخرق واضح ولا نعتقد هنالك تجنٍ وافتراء والقانون لايحمي المغفلين ولا مفر من اعتبار الشرطة خاسرا في لقاء أمس .

وابدى عبدي اسفه للتصرفات غير المقبولة تجاه وفد زاخو، قائلا إن الوفد "عاني كثيرا خلال تواجده في بغداد بدأً من تعطيلنا وحجزنا بالسيطرات المؤدية للملعب وإقلاق الوفد وصولا لرفع العقوبة عن علاء مهاوي والسماح له بمشاركة فريقه بعد رفع عقوبته دون حق وكذلك تراجع الحكم من الغاء الهدف غير الصحيح للشرطة بعد ان تراجع بقراره باعتبار الهدف تسلل واشهار الحكم زيد ثامر البطاقة الحمراء بوجهي وبوجه احد لاعبي زاخو واخيرا عدم السماح لممثل نادي زاخو احمد امير بالدخول للملعب رغم ابراز المستمسكات والباج الخاص بالنادي لامن الملاعب" .