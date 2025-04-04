زاخو يقبض على صدارة "نجوم العراق" بفوزه على الشرطة

شفق نيوز/ خطف فريق زاخو ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الشرطة، مساء الجمعة، في ختام منافسات الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم .

‏وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعة الـ9:00 مساءً، وفاز فريق زاخو بهدفين دون مقابل للشرطة.

‏أنتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو على الشرطة بهدف نظيف، سجله المحترف ديبوتي اوغونا في الدقيقة 21، واضاف زاخو هدفه الثاني عن طريق امجد عطوان في الدقيقة 90+8.‏

‏وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 52 بالمركز الاول، بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 50 بالمركز الثالث.

وكان عدد الحضور الجماهيري في ملعب زاخو لمباراة الشرطة وزاخو الذي امتلا بالكامل 35 ألف متفرج.