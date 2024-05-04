زاخو يفوز على نفط البصرة بهدف نظيف في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه نفط البصرة 1-0، في مباراة جرت عصر السبت على ملعب زاخو ضمن منافسات الجولة 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب ناصر حمودة.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد كاظم، حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن كمساعد أول، وباسم مزهر مساعد ثانٍ ، وعصام فاضل حكم رابع، ومحمد سلمان حكم "فار".