زاخو يفوز على القاسم في آخر مباريات الجولة 34 من دوري النجوم

شفق نيوز/ ‏حقق فريق زاخو فوزاً مستحقاً على مضيفه القاسم، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الـ8:30 مساءً، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدفين دون مقابل للقاسم، جاء الهدفان في الوقت الإضافي من الشوط الأول، سجل الهدف الأول المحترف باتريك مارسيلينو في الدقيقة 45+6، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق كوستافو هينريك في الدقيقة 45+9.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.

شهد اللقاء طرد لاعب القاسم أحمد نور في الدقيقة 12 من عمر المباراة ليكمل القاسم المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع زاخو رصيده للنقطة 62 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 48 بالمركز التاسع.