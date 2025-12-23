زاخو يفوز على العين الإماراتي ويعزز صدارته في أندية كأس الخليج

شفق نيوز- أبو ظبي

حقق فريق زاخو العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، فوزاً مهماً على مضيفه فريق العين الإماراتي بنتيجة هدف واحد دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الخليج للأندية.

وبهذا الفوز يبلغ زاخو الدور النصف نهائي للبطولة.

وأُقيمت المباراة على ملعب العين الرياضي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الـ5:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجّل زاخو هدفه الوحيد في الدقيقة 53 من الشوط الثاني عبر اللاعب ناصر محمدو‏.

وبهذا الفوز تمسّك فريق زاخو بالمركز الأول في المجموعة، برصيد 10 نقاط، بينما بقي فريق العين برصيد ست نقاط ثانياً، ثم سترة البحريني بنقطتين، وأخيرا القادسية الكويتي بنقطة واحدة.

وانتهت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بمدينة زاخو، بفوز المضيف بهدفين دون مقابل، في حين كان زاخو قد فاز في مجموعته الأولى ضمن بطولة كأس الخليج على القادسية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل سلبياً أمام سترة البحريني، ثم فاز يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي في مباراته الأخيرة على العين الإماراتي.