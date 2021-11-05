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زاخو يفوز على الطلبة ونوروز يتعادل مع نفط ميسان في الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-05T14:15:37+0000
زاخو يفوز على الطلبة ونوروز يتعادل مع نفط ميسان في الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق زاخو لكرة القدم، فوزاً على نظيره الطلبة، فيما تعادل نوروز مع ضيفه نفط ميسان، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وجرت في الساعة الثالثة إلا ربع، من عصر اليوم، مباراتان في ملعبي السليمانية وزاخو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز.

المباراة الأولى، جمعت فريقي نوروز وضيفه نادي نفط ميسان، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وجمعت المباراة الثانية، فريقا زاخو وضيفه نادي الطلبة، انتهى اللقاء بفوز فريق زاخو 2-0.

وسجل زاخو، هدفه الأول في الدقيقة 65 عن طريق المحترف كايك أوليفيرا، وفي الدقيقة 90 سجل ياسر قاسم، الهدف الثاني لزاخو.

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