زاخو يفوز على السماوة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو يوم الأحد، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي السماوة لفئة المتقدمين بنتيجة 111-96 نقطة وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

أما في منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة لفئة الناشئين المصاحب والتي جمعت ناشئة زاخو وفريق ناشئة السماوة انتهى اللقاء بفوز ناشئة زاخو بنتيجة 99-22 نقطة.

وكان نادي الشرطة قد تغلب ضمن المنافسات ذاتها على فريق نادي نفط البصرة ضمن سلسلة الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة بنتيجة 87-79 نقطة.

اما في منافسات الدوري المصاحب للناشئين فاز فريق نفط البصرة على فريق ناشئة الشرطة بنتيجة 68 - 18 نقطة.