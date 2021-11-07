سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زاخو يفوز على السماوة بدوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T17:54:07+0000
زاخو يفوز على السماوة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو يوم الأحد، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي السماوة لفئة المتقدمين بنتيجة 111-96 نقطة وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

أما في منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة لفئة الناشئين المصاحب والتي جمعت ناشئة زاخو وفريق ناشئة السماوة انتهى اللقاء بفوز ناشئة زاخو بنتيجة 99-22 نقطة.

وكان نادي الشرطة قد تغلب ضمن المنافسات ذاتها على فريق نادي نفط البصرة ضمن سلسلة الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة بنتيجة 87-79 نقطة.

اما في منافسات الدوري المصاحب للناشئين فاز فريق نفط البصرة على فريق ناشئة الشرطة بنتيجة 68 - 18 نقطة.

related

في أربع مواجهات بدوري السلة الممتاز: فوز النفط والشرطة والكهرباء والحشد الشعبي

Date: 2020-12-25 18:16:03
في أربع مواجهات بدوري السلة الممتاز: فوز النفط والشرطة والكهرباء والحشد الشعبي

ينقلها الاتحاد الدولي مباشرة.. الفلوجة تحتضن بطولة أندية العراق المفتوحة بكرة السلة

Date: 2021-09-13 15:55:36
ينقلها الاتحاد الدولي مباشرة.. الفلوجة تحتضن بطولة أندية العراق المفتوحة بكرة السلة

فوز النفط على دجلة الجامعة في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-11-06 18:19:14
فوز النفط على دجلة الجامعة في دوري السلة الممتاز