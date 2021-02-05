سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زاخو يفوز على السماوة بثنائية في الدوري الكروي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-05T12:00:49+0000
زاخو يفوز على السماوة بثنائية في الدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي زاخو لكرة القدم، يوم الجمعة، فوزاً مهماً على نادي السماوة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المباراة جرت على ملعب نادي زاخو ظهر اليوم، وانتهت بفوز المضيف بهدفين دون رد، سجلهما لاعب زاخو زياد احمد في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع زاخو رصيده للنقطة 27 بالمركز الخامس وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 16 بالمركز السادس عشر.

وكان فريق زاخو قد تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني بروا نوري الذي التحق بالفريق أول أمس قادما من نادي بالي يونايتد في الدوري الاندنوسي، في حين استغنى عن خدمات الكابتن وليد سالم بناء على رغبته.

related

الزوراء وزاخو يختتمان الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-29 08:37:34
الزوراء وزاخو يختتمان الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز

النفط يعمق جراح الميناء بهدف نظيف في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-16 16:35:21
النفط يعمق جراح الميناء بهدف نظيف في الدوري الممتاز

بريطانيا ترفض الانصياع لكورونا: لا احداث رياضية بلا جمهور

Date: 2020-03-09 20:41:59
بريطانيا ترفض الانصياع لكورونا: لا احداث رياضية بلا جمهور

ديربي بغداد ينتهي بفوز الشرطة على الطلبة في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-17 20:06:16
ديربي بغداد ينتهي بفوز الشرطة على الطلبة في دوري الكرة الممتاز

نادي السماوة يُفسد "فرحة" جماهير الشرقاط

Date: 2020-11-11 14:25:15
نادي السماوة يُفسد "فرحة" جماهير الشرقاط

وفاة مدرب عراقي لكرة القدم إثر إصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-06-12 16:50:04
وفاة مدرب عراقي لكرة القدم إثر إصابته بفيروس كورونا

كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

Date: 2021-01-23 07:53:53
كاتانيتش يستدعي محمد داود لتشكيلة المنتخب العراقي استعدادا للقاء الكويت

فريق السماوة ينسحبُ من بطولة كأس العراق

Date: 2020-11-16 12:34:01
فريق السماوة ينسحبُ من بطولة كأس العراق