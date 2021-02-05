زاخو يفوز على السماوة بثنائية في الدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي زاخو لكرة القدم، يوم الجمعة، فوزاً مهماً على نادي السماوة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المباراة جرت على ملعب نادي زاخو ظهر اليوم، وانتهت بفوز المضيف بهدفين دون رد، سجلهما لاعب زاخو زياد احمد في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع زاخو رصيده للنقطة 27 بالمركز الخامس وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 16 بالمركز السادس عشر.

وكان فريق زاخو قد تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني بروا نوري الذي التحق بالفريق أول أمس قادما من نادي بالي يونايتد في الدوري الاندنوسي، في حين استغنى عن خدمات الكابتن وليد سالم بناء على رغبته.