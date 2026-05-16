زاخو يفرض عقوبات مالية على لاعبيه بعد التعادل مع النجف

اتخذت الهيئة الإدارية لنادي زاخو، مساء السبت، قرارات انضباطية بحق لاعبي الفريق الكروي عقب التعادل (1-1) أمام نادي النجف ضمن منافسات دوري نجوم العراق، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق.

وذكرت الإدارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تقرر استقطاع نسبة 20% من رواتب لاعبي الفريق، مع التنبيه إلى أن استمرار تراجع النتائج سيقابله فرض عقوبات أشد في المرحلة المقبلة.

كما شملت القرارات فرض عقوبة مالية على اللاعب آسو رستم تمثلت بخصم 50% من راتبه، على خلفية حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة النجف، مع التحذير من إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار مثل هذه الحالات.

وخطف نادي النجف نقطة ثمينة من مضيفه زاخو بعد تعادلهما بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة أُقيمت على ملعب زاخو الدولي.

وتقدم أصحاب الأرض عبر حسن رائد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك النجف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق وليمار كروز.

وشهدت المباراة طرد لاعب زاخو أسو رستم في الوقت بدل الضائع، ليرفع زاخو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، مقابل 19 نقطة للنجف في المركز التاسع عشر.