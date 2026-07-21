زاخو يغادر إلى معسكره التدريبي في تركيا وأمامه ثلاث مواجهات ودية

شفق نيوز- زاخو

غادر مدينة زاخو في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفد نادي زاخو الرياضي، متوجهاً إلى تركيا لاقامة معسكره التدريبي الخارجي، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويستمر زاخو بمعسكره مدة أسبوعين، حيث يقود الفريق المدرب الفرنسي لوران بانيد، الذي توجه مع الفريق رفقة كادره المساعد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية أمام ثلاث أندية تركية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والاستعداد لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وكشف نادي زاخو، عن برنامج مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام في تركيا ، استعداداً للموسم الجديد من دوري نجوم العراق، وأعلن نادي زاخو برنامج مبارياته الودية ضمن معسكره الاعدادي في تركيا، استعداداً لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وسيبدأ زاخو مبارياته الودية بمواجهة نادي النجمة اللبناني يوم 23 تموز/يوليو الجاري، قبل أن يلتقي نادي أنطاليا سبورت التركي في 26 من الشهر ذاته، على أن يختتم معسكره بمواجهة نادي آمد سبورت التركي يوم 31 تموز/يوليو.

وكان فريق زاخو، قد جاء بالمركز التاسع برصيد 53 نقطة في دوري نجوم العراق من الموسم الماضي.

وتعاقدت إدارة نادي زاخو رسمياً مع المدرب الفرنسي لوران بانيد لقيادة الفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل (2026-2027)، ليصبح بذلك أول مدرب فرنسي يتولى تدريب فريق في تاريخ دوري نجوم العراق.