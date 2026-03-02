زاخو يعيد بعثته إلى العراق "بدفعتين" بعد تأجيل مواجهة الشباب السعودي

شفق نيوز- الرياض

أعلن عضو نادي زاخو ومدير فريقه الكروي طه زاخولي، يوم الاثنين، أن إدارة النادي قررت إعادة بعثة الفريق إلى العراق عقب تأجيل مباراة الفريق أمام الشباب السعودي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الخليج للأندية، والتي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وقال زاخولي لوكالة شفق نيوز، إن عودة البعثة ستكون على دفعتين، حيث سيغادر اللاعبون المحليون عبر منفذ عرعر الحدودي باتجاه العراق، فيما سيتوجه اللاعبون المحترفون من الرياض إلى تركيا، على أن ينتقلوا من مدينة إسطنبول إلى مدينة شرناخ التركية، ومن ثم يدخلوا إلى زاخو براً.

وبيّن أن عدم مرافقة اللاعبين المحترفين للوفد المحلي يعود إلى إجراءات إدارية خاصة بتأشيرات الدخول حالت دون سفرهم عبر المنفذ ذاته.

وأكد زاخولي أن إدارة النادي أكملت جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بالعودة بالتنسيق مع الجانب السعودي، ومن المؤمل أن يغادر اللاعبون المحليون اليوم باتجاه العراق، فيما يتوجه المحترفون أيضاً إلى تركيا تمهيداً لعودتهم.

وكانت إدارة نادي زاخو الرياضي لكرة القدم قد أعلنت، مساء أمس الأحد، أن الفريق عالق في مدينة الرياض السعودية بعد تأجيل مباراة الذهاب في نصف نهائي بطولة أندية الخليج لكرة القدم، بسبب توقف الطيران وصعوبة العودة إلى العراق في ظل الحرب بين إسرائيل واميركا من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال عضو إدارة النادي، دلژار عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن وفد فريق زاخو وصل منذ يومين إلى الرياض استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام الشباب السعودي، لكنه تفاجأ بأحداث المنطقة التي دفعت الاتحاد الخليجي إلى إرجاء المواجهة إلى إشعار آخر.