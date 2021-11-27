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زاخو يعود بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام نفط البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T19:01:35+0000
زاخو يعود بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام نفط البصرة

شفق نيوز/ ضيف ملعب الفيحاء في البصرة مساء يوم السبت المباراة الاخيرة لمنافسات الجولة الحادية عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم جمعت بين فريقي نادي نفط البصرة وضيفه نادي زاخو، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وقدم الفريقان مستوى متوسطاً واضاعا فرصا سهلة لاسيما فريق زاخو في الشوط الاول الذي كان افضل وقد هدد مرمى المستضيف عدة مرات وتحديداً في الربع الساعة الاخيرة على نهاية المباراة ولولا يقظة حارس مرمى نفط البصرة لشهد اللقاء اكثر من هدف لزاخو.

في المقابل شن نفط البصرة هجمات خطيرة لاسيما في النصف ساعة الاولى من الشوط الثاني لكنها لم تسفر عن اي هدف بسبب عدم التركيز وسوء التصرف بالكرة امام مرمى زاخو،  لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصل كلا الفريقان على نقطة واحدة . 

وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 19 بالمركز الخامس ورفع زاخو رصيده للنقطة 19 بالمركز السادس بفارق الاهداف .

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