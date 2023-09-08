زاخو يعلن جاهزيته لكأس "المثابرة" واتحاد السلة يحدد موعد قرعة الدوري الممتاز

شفق نيوز / أعلن رئيس نادي زاخو الرياضي، عمار فرهاد، يوم الجمعة، جاهزية الفريق لمباراة كأس "المثابرة" أمام النفط، التي حددها الاتحاد العراقي لكرة السلة في بغداد، منتصف شهر أيلول الجاري.

وقال فرهاد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق بدأ بتكثيف تدريباته استعدادا للقاء المرتقب، وأن النادي تعاقد مع لاعبين وجدد لآخرين استعداداً لدوري السلة الممتاز للموسم المقبل، ومن بينهم لاعبون محترفون".

وأوضح أن "الاتحاد حدد يوم الجمعة الموافق 15 أيلول الحالي موعداً لإقامة المباراة على قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد بين بطل الدوري نادي النفط وصاحب المركز الثالث زاخو بعد اعتذار صاحب المركز الثاني الشرطة".

وكان رئيس اتحاد السلة حسين العميدي، قد أشار لوكالة شفق نيوز، بوقت سابق إلى أن نادي الشرطة كان من المفترض أن يخوض مباراة المثابرة بدلاً من زاخو.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعد قرعة الدوري العراقي الممتاز 2023-2024، وذلك يوم غد السبت، كما ستجري في نفس اليوم والتاريخ قرعة بطولة كأس العراق، على أن تلعب مباريات البطولة ‏بين أندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية، والفرق التي سوف تتأهل للمرحلة الثانية ستلعب مع أندية الدوري الممتاز بدون محترفين.