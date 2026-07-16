زاخو يعلن برنامج ودياته في معسكر تركيا.. والغراف يفتتح أكاديميته

شفق نيوز- دهوك/ ذي قار

كشف نادي زاخو، يوم الخميس، عن برنامج مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام في تركيا، استعداداً للموسم الجديد من دوري نجوم العراق، فيما أعلن نادي الغراف الرياضي افتتاح أكاديمية كروية مجازة رسمياً من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأعلن نادي زاخو برنامج مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في تركيا، استعداداً لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وسيبدأ زاخو مبارياته الودية بمواجهة نادي النجمة اللبناني يوم 23 تموز/يوليو الجاري، قبل أن يلتقي نادي أنطاليا سبورت التركي في 26 من الشهر ذاته، على أن يختتم معسكره بمواجهة نادي آمد سبورت التركي يوم 31 تموز.

ويقود الفريق المدرب الفرنسي لوران بانيد، الذي أصبح أول مدرب فرنسي يتولى تدريب فريق في الدوري العراقي، بعد تعاقد إدارة زاخو معه للإشراف على الفريق في موسم 2026-2027.

وكان زاخو قد أنهى منافسات دوري نجوم العراق للموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

من جهتها، قالت إدارة نادي الغراف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأكاديمية تأتي ضمن خطتها الهادفة إلى الاهتمام بالفئات العمرية، واكتشاف المواهب الكروية وصقلها وفق برامج تدريبية حديثة، بإشراف كوادر فنية متخصصة.

وأضافت أن افتتاح الأكاديمية يندرج ضمن رؤية الإدارة لتأسيس قاعدة كروية رصينة تسهم في إعداد جيل واعد قادر على تمثيل النادي والارتقاء بمستوى الكرة العراقية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد الافتتاح الرسمي وآلية التسجيل والفئات العمرية المشمولة عبر المنصات الرسمية للنادي.

وكان نادي الغراف قد تأهل إلى دوري نجوم العراق للمرة الأولى في تاريخه خلال موسم 2025-2026، بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 44 نقطة.