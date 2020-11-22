زاخو يعادل النفط والكهرباء "حبايب" مع نفط البصرة

شفق نيوز/ تعادل نادي زاخو مع مضيفة نادي النفط بهدف لكل جانب في مباراة جرت عصر اليوم في ملعب نادي زاخو ضمن المرحلة الرابعة لدوري العراقي الممتاز.

وجاء هدف الاول لنادي النفط في الدقيقة 20 من زمن شوط الاول سجله اللاعب ليث تحسين وظلت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

أما في الشوط الثاني نزل لاعبو زاخو الى ارضية الملعب وهم عازمون على تحقيق انتصار وكان هذا واضحا عندما تمكن اللاعب محمد جواد بتسجيل هدف التعادل مبكرا في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني.

وبعدها شن فريق زاخو هجمات مكثفة دون تغيير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين.

وهذا التعادل هو الرابع من أربع مباريات لنادي زاخو لعبها منذ بداية انطلاق دوري العراقي الممتاز دون تحقيق أي فوز.

وفي الدوري الممتاز أيضا؛ تعادل فريقا نادي الكهرباء و نفط البصرة بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز.