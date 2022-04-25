زاخو يطعن بقرار الاتحاد: الجمهور اضر ملعبنا ولم يؤذِ "الكهرباء"

شفق نيوز/ اعلنت ادارة زاخو تقديم طعن على قرار لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.

وقال امين سر النادي عمار فرهاد لوكالة شفق نيوز إن لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم أصدرت قراراً بمعاقبة نادي زاخو الرياضي يوم 24 من هذا الشهر والذي قد تم نشره على موقع الاتحاد العراقي الرسمي بمعاقبة نادي زاخو باللعب خارج ملعبه بالاضافة الى عدم حضور الجماهير مع غرامة مالية عشرة ملايين دينار عراقي.

وأوضح أن "قرارات لجنة الانضباط كانت مجحفة بحق نادينا لذا بادرنا باستئنافه وتميزه ضمن المدة القانونية أمام لجنتكم الموقرة طالبين تخفيف العقوبة للاسباب التالية:

1-ان دخول الجماهير على ارضية الملعب كانت بعد انتهاء المباراة

2-لم يتعرض جماهير زاخو على وفد فريق الضيف الكهرباء وانه لم يتعرض اي شخص من فريق الضيف الى ضرب او ضرر وهذه بشهادة وفد نادي الكهرباء امامكم بحضور ممثلين عن نادي الكهرباء الذين كانوا متواجدين مع الوفد اثناء المباراة.

3-ان جماهير نادي زاخو كانت معترضين على نتائج فريقهم بسبب النتائج السلبية المتكررة في المباريات الاخيرة بل صفقوا وشجعوا فريق الضيف بعد انتهاء المباراة.

4-ان المتضرر الوحيد بتصليح مقاعد الملعب والأرضية كان نادي زاخو هو المتضرر، والجميع يعلم بالازمة المالية على جميع الاندية لذلك لا يستحق الأمر الى غرامة مالية والضرر اصيب نادينا وليس لنادي الضيف.

5-طالما لم يكم الضرر على فريق الضيف وان ادارة نادي زاخو هي المتضررة اذاً لماذا يتم تحويل المباريات خارج ملعبه وبدون جماهير وانتم تعلمون بان اقرب ملعب لمدينة زاخو هو ملعب نادي دهوك وحالياً ملعب دهوك تحت الصيانة ولا يوجد ملعب اخر قريب عن مدينة زاخو.

يذكر ان الجمهور غضب بعد خسارة زاخو امام الكهرباء 0-1 بمباراته الاخيرة ضمن الجولة 28 للدوري الممتاز وقام بكسر كراسي ملعبه احتجاجا على النتيجة، ويحتل فريق زاخو بعد خسارته الاخيرة المركز الثامن برصيد 37 نقطة .