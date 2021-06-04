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زاخو يضيف الجوية والشرطة يلاقي الميناء في دور ربع نهائي كاس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-04T06:43:44+0000
زاخو يضيف الجوية والشرطة يلاقي الميناء في دور ربع نهائي كاس العراق

شفق نيوز/ يحتضن ملعب زاخو مباراة فريقه أمام ضيفه نادي القوة الجوية في الرابعة والنصف عصراً، بينما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة فريق نادي الشرطة مع ضيفه فريق نادي الميناء البصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ختام دور ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم المؤهل لنصف نهائي البطولة.

وقال ادريس كوجر امين سر نادي زاخو لوكالة شفق نيوز، "نطمح تقديم اداء على مستوى عال ويقدموا مستوى يليق بالكرة الزاخولية.

وبين ان مباراتنا ليست بالسهلة كونها ستقام امام القوة الجوية متصدر الدوري العراقي الممتاز وقريب من تحقيق اللقب ويمتلك نجوم مميزين.

واكد بان ادارة زاخو لديها ثقة عالية بلاعبيها وجهازها الفني وتأمل ان تكون المباراة لصالحنا، لاسيما انها لاتقبل القسمة على اثنين فلابد من فريق فائز يتأهل الى دور نصف نهائي الكاس ليلتحق بفريقي الزوراء والكرخ .

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