زاخو يضم أكام هاشم بعقد قياسي يتجاوز 1.7 مليار دينار

شفق نيوز- زاخو

كشفت إدارة نادي زاخو، ليل الاثنين، التوصل إلى اتفاق رسمي مع مدافع المنتخب العراقي ونادي الزوراء أكام هاشم، لتمثيل فريقها الكروي لمدة موسم واحد، استعداداً لمنافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026–2027.

وقالت إدارة النادي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ نحو مليار و700 مليون دينار عراقي، فضلاً عن تخصيص فيلا سكنية وسيارة خاصة للاعب طوال مدة التعاقد.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن حصول هاشم على دفعة مالية مقدمة قدرها 800 مليون دينار، على أن يُقدَّم رسمياً إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، قبل التحاقه بتدريبات الفريق.

وكان مراسلنا أفاد في 11 تموز الماضي، بدخول إدارة زاخو في مفاوضات متقدمة مع آكام هاشم، عقب تعثر انتقاله إلى نادي بورتو البرتغالي، وتقديمها عرضاً أولياً بلغت قيمته نحو مليار دينار، قبل أن ترتفع قيمة الصفقة عند حسم الاتفاق النهائي.

وجاء انتقال هاشم إلى زاخو بعد نهاية تجربته مع نادي الزوراء، وسط اهتمام من أندية أوروبية بالحصول على خدماته بعد المستوى اللافت الذي ظهر به في المونديال الأخير.