زاخو يضم رسمياً ياسر قاسم بالرقم 5

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي زاخو لكرة القدم يوم الثلاثاء، مع لاعب المنتخب العراقي والمحترف في نورثامبتون تاون الانكليزي ياسر قاسم.

وقال ادريس كوجر امين سر النادي لوكالة شفق نيوز، ان العقد مع ياسر قاسم سيكون لموسم واحد.

واشار الى ان ياسر لاعبا بارزا مثل المنتخب الوطني العراقي واحترف باقوى الفرق الانكليزية وسيكون اضافة مهمة للفريق.

واضاف ان اللاعب فضل ارتداء الرقم "5" وسيكون قميصه الرسمي في الفريق.

واكد ان الادارة جددت مع المحترف البرازيلي هيليو لموسم آخر وهنالك اسماء جديدة اخرى سيتم الاتفاق معها لضمها للفريق.

وكانت ادارة زاخو جددت عقدها مع المدرب عبد الوهاب ابو الهيل لتدريب الفريق للموسم المقبل.