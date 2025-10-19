زاخو يصل البحرين بلا جماهير بقرار خليجي "غير مبرر"

شفق نيوز– المنامة

أعربت الهيئة الإدارية لنادي زاخو، يوم الأحد، عن استيائها الشديد بعد رفض منح جماهير النادي تأشيرة الدخول إلى البحرين لمرافقة الفريق في مشاركته ضمن بطولة أندية الخليج لكرة القدم.

وهاجم عضو إدارة النادي طه زاخولي القرار واعتبره مجحفاً بحق جمهور زاخو، مؤكداً أن حرمان الجماهير من التأشيرة أمر غير مبرر ومخالف للممارسات المعتادة في مثل هذه البطولات، حيث تحصل الجماهير الخليجية عادة على التأشيرات بسهولة من العراق.

وقال زاخولي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن القرار غير منصف ويسيء لتاريخ البطولة، مشيراً إلى أنه لو كان بيده لانسحب الفريق من المشاركة احتجاجاً على ما وصفه بالتعامل غير اللائق مع جماهير النادي.

ووصل فريق زاخو اليوم الأحد، إلى البحرين استعداداً لمباراته المرتقبة مع فريق سترة البحريني، والمقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات بطولة أندية الخليج لكرة القدم.