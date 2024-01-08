زاخو يشكو "لجنة دوري نجوم العراق" لدى المحكمة الدولية: لدينا كافة الأدلة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي زاخو لكرة القدم، يوم الاثنين، عزمها رفع دعوى قضائية أمام محكمة الكاس في سويسرا، احتجاجاً على قرار اللجنة المنظمة لدوري نجوم العراق.

وذكر المسؤول الإعلامي لنادي زاخو، دلزار عدنان، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة النادي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للسفر إلى سويسرا"، مؤكداً أن "رئيس النادي يمتلك خلفية قانونية وتأشيرة دخول إلى أوروبا، ويحمل معه كافة الأدلة والمستندات التي تثبت حق زاخو في الحصول على النقاط الثلاث من مباراته مع الشرطة".

وطمأن دلزار جماهير زاخو، بالقول: "إدارتنا مصممة على تحقيق هذه النقاط الثلاث ولدينا كل الحق في ذلك".

يشار إلى أن الاتحاد العراقي قرر في وقت سابق من اليوم، منح نادي زاخو 3 نقاط في مباراته مع الشرطة، إلا أن نادي الشرطة قدم اعتراضا على هذا القرار، واليوم صدر قرار لصالح نادي الشرطة.