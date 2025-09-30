زاخو يستهل مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية بلقاء القادسية الكويتي

شفق نيوز- بغداد

يستهل نادي زاخو العراقي، يوم الثلاثاء، مشواره في دوري ابطال الخليج العربي للأندية وهو يلاقي نظيره القادسية الكويتي في مدينة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وتقام المباراة بين الفريقين على أديم ملعب دهوك عند الساعة الـ8:30 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الاولى للبطولة.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم عُماني بقيادة حكم الساحة يحيى البلوشي، وتكليف مصطفى الحوسني مراقباً للمباراة.

وكانت قرعة البطولة قد قسمت الأندية المشاركة الى مجموعتين ضمت الأولى كلا من زاخو العراقي والعين الإماراتي وسترة البحريني والقادسية الكويتي فيما ضمت المجموعة الثانية الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني.

يذكر أن فريق دهوك كان قد توج بلقب أول بطولة خليجية للأندية في العام 2025.

من جانبه قال مدرب زاخو وسام رزق، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة زاخو والقادسية، إن "مباراتنا ضد القادسية ستكون مباراة قوية ومهمة لأن القادسية فريق محترم وعلينا أن نخطف منه نقاط اللقاء المهمة في بداية مشوار البطولة".

وأضاف: "علينا ألّا ننسى إننا نلعب على أرضنا ووسط جمهورنا الذي سيمنحنا حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما عندنا".

وتابع رزق: "إننا سنواجه خصماً قوياً لايستهان به يمتلك لاعبين وجهازاً فنياً على مستوى عالٍ، و مباراتنا اليوم لن تكون سهلة، لكننا عازمون على التفوق لإسعاد جماهيرنا الوفية".