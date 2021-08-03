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زاخو يستقطب نجم نورثامبتون تاون الانكليزي ويجدد عقده مع ابو الهيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-03T14:47:55+0000
زاخو يستقطب نجم نورثامبتون تاون الانكليزي ويجدد عقده مع ابو الهيل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو الرياضي، يوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع لاعب المنتخب العراقي المحترف في نادي نورثامبتون تاون الانكليزي ياسر قاسم لتمثيل كرة زاخو لموسم واحد.

وقال امين سر النادي، ادريس كوجر، لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب ياسر قاسم وصل زاخو اليوم وسيتم الاتفاق معه على بنود العقد وتوقيعه"، مضيفا ان "قاسم مكسباً جيداً للفريق وسيشكل مع زملاءه قوة جيدة لتحقيق نتائج طيبة في منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل".

 واشار الى ان الادارة جددت عقدها مع المدرب عبد الوهاب ابو الهيل لتدريب الفريق للموسم المقبل.

ولفت كوجر الى ان الادارة اتفقت مع لاعب برازيلي واخر كاميروني وابقت على اللاعب البرازيلي هيليو لموسم اخر وهنالك اسماء جديدة اخرى سيتم الاتفاق معها لضمها للفريق.

وختم بالقول ان 60% من لاعبي الموسم السابق باقون مع الفريق خلال الموسم الجديد.

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