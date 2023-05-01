زاخو يستعين بالسوري محروس ليقود فريقه الكروي

شفق نيوز / سمّت ادارة نادي زاخو، اليوم الاثنين، المدرب السوري نزار محروس لقيادة فريقها الكروي لما تبقى من الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 خلفا للمدرب المقال حيدر عبد الامير.

كما سمت الادارة المساعدين كل من دلشاد احمد وسائد سويدان ونبيل عواد مدرباً لحراس المرمى.

وكانت ادارة نادي زاخو قررت خصم 20% من رواتب المدربين واللاعبين بسبب سوء النتائج والأداء الذي قدمه فريق زاخو في الدوري العراقي الممتاز.

وكان فريق زاخو خسر أمام كربلاء 0-1 في الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز ليحتل المركز 16 برصيد 27 نقطة.