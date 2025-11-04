زاخو يدخل بخيار الفوز الوحيد أمام العين لحسم الصدارة الخليجية

شفق نيوز - بغداد

يواجه فريق زاخو العراقي ضيفه فريق العين الاماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل .

ويلعب ممثل اندية العراق نادي زاخو في المجموعة الأولى الى جانب أندية العين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الريان القطري، والشباب السعودي، و النهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني .

ويتصدر العين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما يقف زاخو بالمركز الثاني بأربعة أهداف من انتصار على القادسية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، وتعادل سلبي أمام سترة البحريني .

ويحتاج العين الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط للفوز أو التعادل لينفرد بالصدارة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على سترة البحريني والقادسية الكويتي، في حين يتعين على زاخو العراقي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط الفوز ليضمن الصدارة.

ووصلت بعثة فريق العين الإماراتي السبت الماضي إلى مطار أربيل الدولي، تحضيراً لملاقاة زاخو اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أندية الخليج لكرة القدم .

وستنقل مباراة زاخو والعين، على قناة الرياضية العراقية، وقناة "ابو ظبي" الرياضية 1، وقناة دبي الرياضية 1، وقناة الكأس 1، وقناة عمان الرياضية.