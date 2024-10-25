زاخو يخطف ثلاث نقاط من الزوراء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ في مباراة مثيرة خطف فريق زاخو ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الزوراء، بعد فوزه بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الزوراء اليوم الجمعة عند الساعة 7:45 مساءً بتواجد الهيئة الادارية المؤقتة للزوراء، وحضور رئيس إدارة النادي "المنحلة" فلاح حسن.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل زاخو اولا عن طريق امجد عطوان في الدقيقة 11 وتمكن الزوراء من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح ابراهيم غازي في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 52 عبر رأسية رائعة للاعب علي يوسف، ولم تدم فرحة الزوراء سوى دقيقة واحدة وسرعان ما سجل زاخو هدف التعديل في الدقيقة 54 عن طريق محمود الاسود ، وعاد زاخو ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 58 من خلال رأسية البرازيلي كوستافو.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكما وسطاً، واكرم علي مساعدا أولاً، ومحمد محسن مساعداً ثانٍ، وسجاد خالد حكما رابعا، ومهند قاسم حكم "فار".