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زاخو يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الكرخ في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-14T12:38:09+0000
زاخو يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الكرخ في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو، يوم الإثنين، من خطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الكرخ بعد الفوز عليه بهدف واحد دون رد في منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول من اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الوحيد عن طريق المحترف فرانك سيدريك في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

وضيف اللقاء ملعب الساحر احمد راضي في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 33 بالمركز السادس، وتجمد رصيد الكرخ عمد النقطة 18بتلمركز السابع عشر.

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