زاخو يخسر بثلاثية أمام أمانة بغداد بقرار انضباطي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، اعتبار نادي زاخو خاسراً بنتيجة 3-0 أمام أمانة بغداد في اللقاء الذي جرى ضمن الجولة 26 لدوري نجوم العراق.

وجاء القرار بسبب تجاوز لزاخو في قائمة المباراة بعد انتهاء الوقت القانوني وإشراك لاعب بشكل مخالف، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقد تم قبول اعتراض أمانة بغداد من قبل لجنة المسابقات لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد ثبوت المخالفة رسمياً ليتم بعدها اتخاذ القرار من قبل لجنة الانضباط.

وكان فريق زاخو قد حقق الفوز على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 2-1 في لقاء جرى أمس على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.