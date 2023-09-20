زاخو يختتم الجولة الأولى من دوري السلة الممتاز بالفوز على الحشد الشعبي

شفق نيوز/ اختتم نادي زاخو لكرة السلة، مساء اليوم الأربعاء، الدور الأول للمرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز بالفوز على نادي الحشد الشعبي.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة، وانتهت بنتيجة 74-69 نقطة.

وسبقت مباراة المتقدمين عصر اليوم مباراة الناشئين لحساب الدوري المصاحب، التي انتهت بفوز ناشئة نادي الحشد الشعبي على ناشئة نادي زاخو بنتيجة 76-33 نقطة.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد دعا ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية لحضور الاجتماع من أجل التباحث في مشاركة الأندية ببطولات دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، وبطولة الكأس.

وأضاف أن الاتحاد سيجتمع في مقره بالعاصمة بغداد مع ممثلي الأندية عصر يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري، للاتفاق على تحديد الآلية وموعد بدء البطولات، مؤكداً على ضرورة جلب ممثلي الأندية كتب المشاركة في البطولات.