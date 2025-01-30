زاخو يحقق فوزاً مهما على النجف بدوري النجوم

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو فوزاً ثميناً على ضيفه النجف، بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب زاخو، عند الساعة الخامسة مساءً، انتهى شوطها الأول، بتقدم زاخو بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 41 عن طريق المحترف غوستافو هينريك، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الثالث مؤقتاً، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 24 بالمركز التاسع .