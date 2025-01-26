زاخو يحقق فوزاً صعباً على دجلة الجامعة بدوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق نادي زاخو فوزاً صعباً على مضيفه نادي دجلة الجامعة، مساء اليوم الأحد، في منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 88-86 نقطة.

ويواجه فريق الحشد الشعبي ضيفه فريق الحلة يوم غدٍ الاثنين لحساب دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة أعلن اليوم الأحد عن موعد تجمع المنتخب العراقي يوم غد الاثنين في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بقيادة المدرب الصربي فازلين ماتيتش، وذلك استعداداً لمنافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.