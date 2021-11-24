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زاخو يحقق فوزا صعباً على حساب الكهرباء في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-24T16:35:52+0000
زاخو يحقق فوزا صعباً على حساب الكهرباء في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو لكرة السلة، يوم الاربعاء، من تحقيق فوزاً صعباً على مضيفه فريق نادي الكهرباء، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وجرت المباراة في قاعة الشعب للالعاب الرياضية، وشهدت ندية واضحة و مستوى متقارب في الاداء، وانتهت بفارق اربع نقاط لصالح زاخو وبنتيجة 67-63 نقطة.

وشهدت الفترة الاولى من المباراة تقدم زاخو بنتيجة 17-12 نقطة، اما الفترة الثانية فقد هيمن الضيوف على مجريات اللقاء وانتهت بنتيجة 30-26 نقطة.

واستمر الضغط على فريق الكهرباء من قبل الضيوف لتنتهي الفترة الثالثة لصالح فريق زاخو ايضاً 58-46 نقطة، اما الفترة الرابعة فلم تأتي بجديد فقد حقق نقاطها الضيوف ايضاً لتنتهي المباراة لصالح زاخو 67-63.

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